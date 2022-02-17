Туриста из Москвы зарезали на трассе в Карачаево-Черкесии, убийца в бегах

В Карачаево-Черкесии убит 35-летний мужчина из Москвы, полиция начала поиски предполагаемого преступника. Управление уголовного розыска МВД по республике объявило в розыск по подозрению в расправе 34-летнего Абдуллаха Бостанова из станицы Сторожевая.

Известно, что гости из столицы ехали в направлении посёлка Архыз. Они сделали остановку на обочине дороги. В это время к ним подъехал автомобиль, из которого вышли двое местных мужчин, один из которых — Бостанов. Возникла перепалка, которая переросла в драку.

"Злоумышленник нанёс имевшимся при нём ножом не менее одного удара в область живота потерпевшему, от которого мужчина скончался по пути больницу", — сообщает региональный СК РФ.

В полиции в свою очередь добавили, что подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле. В результате проведённых мероприятий машина и личность подозреваемого в убийстве установлены, принимаются меры по задержанию. Расследование продолжается. МВД просило сообщать любые данные о возможном местонахождении Бостанова по следующим телефонам: 8-986-736-66-66, 8(87878)5-39-34 или в любой орган МВД России — 02, по мобильной связи — 102.