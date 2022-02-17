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17 февраля, 13:27

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии

Деталей состоявшейся беседы российского и японского лидеров пока нет, известно лишь, что разговор зашёл о Незалежной.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида поговорили по телефону, темой переговоров стала ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Киодо.

Деталей состоявшейся беседы российского и японского лидеров пока нет. Пресс-служба Кремля пока официальной информации о переговорах не выдавала.

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Ранее Лайф сообщил, что 12 февраля состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Разговор двух лидеров был профессиональным и содержательным. Беседа длилась чуть больше часа. По словам представителя американской администрации высокого ранга, лидеры также в ходе беседы условились о продолжении контактов в ближайшие дни между должностными лицами двух стран.

Обложка © Shutterstock, © Wikipedia

Алёна Темирчиева

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