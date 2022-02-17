НАТО увеличит присутствие на востоке и юго-востоке альянса "из-за действий России"

НАТО увеличит военное присутствие на востоке, в центре и юго-востоке "в результате действий России". Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран – членов организации, которая прошла в четверг.

"Мы приняли решение поручить нашему военному командованию разработать дальнейшие шаги для более долгосрочного усиления военного присутствия НАТО на востоке альянса, включая создание новой боевой группы НАТО в Румынии и в других странах центральной, восточной и юго-восточной части альянса", — сказал он.