НАТО увеличит присутствие на востоке и юго-востоке альянса "из-за действий России"
По словам генсека Столтенберга, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и в других странах.
НАТО увеличит военное присутствие на востоке, в центре и юго-востоке "в результате действий России". Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран – членов организации, которая прошла в четверг.
"Мы приняли решение поручить нашему военному командованию разработать дальнейшие шаги для более долгосрочного усиления военного присутствия НАТО на востоке альянса, включая создание новой боевой группы НАТО в Румынии и в других странах центральной, восточной и юго-восточной части альянса", — сказал он.
Столтенберг добавил, что НАТО якобы "остаётся открыта" для дипломатических переговоров с Москвой.
Лайф уже сообщал, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais
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