Турецкое издание Karar объявило "тюркскими" десять регионов России

В Турции замахнулись на часть России, к счастью, только на словах. Десять российских регионов были названы "автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости": Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия. Такую информацию публикует турецкое издание Karar.

"Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрок, и примерно одна треть их проживает в Турции", — говорится в статье.

Интересно, что тюркское население в этих десяти регионах РФ не является преобладающим. При этом издание указывает и другие страны и территории, которые подпадают под категорию тюркских. Среди них — Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Гагаузия в Молдавии и Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае.