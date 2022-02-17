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17 февраля, 13:51

Россия выслала заместителя посла США Гормана

Вашингтон назвал это "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер.

Москва выслала из России заместителя посла США Барта Гормана. Об этом РИА "Новости" сообщили в посольстве страны.

"Россия выслала заместителя главы миссии США в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в Посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", — отметил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

Он не исключил, что Вашингтон ответит на этот шаг. В посольстве считают, что высылка дипломата была необоснованной, так как "у него есть действующая виза и срок пребывания не превысил трёх лет".

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Обложка. Фото © ТАСС / Сергей Петров

Александра Вишнякова

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