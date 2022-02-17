Пропавшая на Урале женщина-майор пять дней жила в машине из страха перед мужем-тираном

В городе Ревда Свердловской области нашли пропавшую женщину-полицейского, которую искали почти неделю. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тревогу забили коллеги, когда женщина не пришла на работу и перестала выходить на связь. Сотрудники полиции отправились к ней домой, но там её не нашли. Супруг рассказал гостям, что утром она села в машину и уехала на работу.

Пропавшую нашли спустя пять суток в местном отеле у вокзала. Оказалась, что исчезнувшая почти всё это время жила в машине, постоянно её прогревая, а потом сняла номер. Причиной побега она назвала боязнь мужа-тирана и матери также с тяжёлым характером. После декрета супруг стал подозревать женщину в изменах, сильно выпивал и распускал руки. Она была вынуждена отпрашиваться у начальства, чтобы никто не заметил следов побоев.

Последней каплей терпения стало то, что муж настроил против женщины её собственную мать. Он заявил ей, что у неё гулящая дочь. Тогда сотрудница полиции заняла деньги и сбежала из дома. Но, когда беглянку нашли, она всё же отказалась писать заявление о побоях.