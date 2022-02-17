В Молдавии испугались разрыва контракта с "Газпромом" из-за аудита долга
Вице-премьер Спыну высказал обеспокоенность тем, что расторжение договора может привести к проблемам со снабжением республики электроэнергией.
"Молдовагаз". Фото © ТАСС / Денисов Вадим
Власти Молдавии боятся, что "Газпром" расторгнет контракт на поставку газа, если его не устроит проведённый на условиях Кишинёва аудит долга, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
"Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", — сообщил Спыну в эфире телеканала "Журнал ТВ".
По его словам, правительство уже два месяца пробует решить проблему обеспечения Молдавии голубым топливом. При этом разрыв контракта с "Газпромом" может привести к дефициту электроэнергии, поскольку поставляющая большую её часть Молдавская ГРЭС в Приднестровье работает на газе. Поэтому в стране рассматриваются варианты закупки электроэнергии у соседей, использование мазута и наращивание объёмов выработки "зелёной энергии".
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.