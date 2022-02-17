НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 15:28

В Молдавии испугались разрыва контракта с "Газпромом" из-за аудита долга

Вице-премьер Спыну высказал обеспокоенность тем, что расторжение договора может привести к проблемам со снабжением республики электроэнергией.

<p>"Молдовагаз". Фото © ТАСС / Денисов Вадим</p>

"Молдовагаз". Фото © ТАСС / Денисов Вадим

Власти Молдавии боятся, что "Газпром" расторгнет контракт на поставку газа, если его не устроит проведённый на условиях Кишинёва аудит долга, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

"Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", — сообщил Спыну в эфире телеканала "Журнал ТВ".

По его словам, правительство уже два месяца пробует решить проблему обеспечения Молдавии голубым топливом. При этом разрыв контракта с "Газпромом" может привести к дефициту электроэнергии, поскольку поставляющая большую её часть Молдавская ГРЭС в Приднестровье работает на газе. Поэтому в стране рассматриваются варианты закупки электроэнергии у соседей, использование мазута и наращивание объёмов выработки "зелёной энергии".

"Газпром" обвинил власти Молдавии в нарушении условий аудита долга "Молдовагаза"

"Газпром" обвинил власти Молдавии в нарушении условий аудита долга "Молдовагаза"

Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.

Виктория Чудакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1