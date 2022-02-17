В Молдавии испугались разрыва контракта с "Газпромом" из-за аудита долга

Власти Молдавии боятся, что "Газпром" расторгнет контракт на поставку газа, если его не устроит проведённый на условиях Кишинёва аудит долга, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

"Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", — сообщил Спыну в эфире телеканала "Журнал ТВ".