В МИД РФ объяснили сбой в работе сайта ведомства после публикации ответа США и НАТО

Официальный сайт МИД РФ не работает уже час из-за неудовлетворительной работы технических служб. Об этом заявили в ведомстве.

"Сайт не работает уже час, причина — некачественная работа технических служб", — цитирует ТАСС собеседника.

На данный момент сайт МИД до сих пор недоступен. Сбой произошёл после того, как ведомство объявило о публикации реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.