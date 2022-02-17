В МИД РФ объяснили сбой в работе сайта ведомства после публикации ответа США и НАТО
На данный момент страница до сих пор недоступна. Неполадки не могут устранить уже более часа.
Официальный сайт МИД РФ не работает уже час из-за неудовлетворительной работы технических служб. Об этом заявили в ведомстве.
"Сайт не работает уже час, причина — некачественная работа технических служб", — цитирует ТАСС собеседника.
На данный момент сайт МИД до сих пор недоступен. Сбой произошёл после того, как ведомство объявило о публикации реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.
Напомним, сегодня Москва передала Западу реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Министерство иностранных дел РФ опубликовало эту реакцию в письменном виде на своём сайте. В дипведомстве обратили внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя по важнейшим пунктам и подчеркнули, что российские предложения носят "пакетный характер".
Обложка © Shutterstock