11 страниц: МИД опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел России опубликовало в четверг письменный текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ занимает 11 страниц, а вскоре после его публикации сайт российского внешнеполитического ведомства стал у части пользователей недоступен — не справился с нагрузкой. Основные пункты этого документа Лайф приводит ниже.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.