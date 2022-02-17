11 страниц: МИД опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
В объёмном документе российская сторона подробно изложила, что не так в позиции наших американских партнёров, повторно открестилась от планов "вторжения" и заявила о своём праве на защиту.
Министерство иностранных дел России опубликовало в четверг письменный текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ занимает 11 страниц, а вскоре после его публикации сайт российского внешнеполитического ведомства стал у части пользователей недоступен — не справился с нагрузкой. Основные пункты этого документа Лайф приводит ниже.
- Никакого "российского вторжения", о котором заявляют США и их союзники, нет и не планируется, заявили в российском МИД. Поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию“ нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности.
- США проигнорировали пакетный характер предложений России, намеренно выбрав "удобные" для себя темы, а на главные элементы документа Вашингтон так и не дал конструктивного ответа.
- Запад игнорирует красные линии Москвы в сфере безопасности и право их поддерживать, указали в МИД.
- Размещение Вооружённых сил РФ на своей территории не затрагивает фундаментальные интересы США, хотя Вашингтон утверждает обратное.
- Россия будет вынуждена реагировать из-за неготовности США договариваться о безопасности. В том числе и военным путём.
- Москва ждёт от НАТО конкретных предложений о формах закрепления отказа от расширения на восток.
- Украина в случае принятия в НАТО может попытаться силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников в вооружённый конфликт с Россией.
- Запад должен отказаться от поставок Киеву оружия, от совместных учений с ВСУ и принудить украинские власти выполнить Минские соглашения.
- Обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно без решения вопроса о его неразмещении в неядерных государствах НАТО.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.
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