Роструд напомнил о выходном дне 23 февраля

Пресс-служба Роструда напомнила гражданам страны, что их ожидает впереди праздничный нерабочий день 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, а продолжительность трудового дня во вторник, 22 февраля, сократится на час.

"По производственному календарю 23 февраля (День защитника Отечества) является нерабочим праздничным днём. В этом году он выпадает на среду. Таким образом, среда будет выходным днём", — говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

В следующий раз россияне получат длинные выходные 8 марта — в честь Международного женского дня. При этом рабочая неделя будет продлена на один день — с 28 февраля по 5 марта включительно. Затем россиян ждут три выходных — 6, 7 и 8 марта.