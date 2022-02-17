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17 февраля, 14:13

Роструд напомнил о выходном дне 23 февраля

В следующий раз россияне получат длинные выходные в честь Международного женского дня, 8 Марта.

Пресс-служба Роструда напомнила гражданам страны, что их ожидает впереди праздничный нерабочий день 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, а продолжительность трудового дня во вторник, 22 февраля, сократится на час.

"По производственному календарю 23 февраля (День защитника Отечества) является нерабочим праздничным днём. В этом году он выпадает на среду. Таким образом, среда будет выходным днём", — говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

В следующий раз россияне получат длинные выходные 8 марта — в честь Международного женского дня. При этом рабочая неделя будет продлена на один день — с 28 февраля по 5 марта включительно. Затем россиян ждут три выходных — 6, 7 и 8 марта.

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Кстати, Лайф писал, что Оксана Пушкина предложила переименовать День защитника Отечества.

Обложка © Pexels

Виктория Чудакова

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