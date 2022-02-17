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17 февраля, 15:24

Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник

ВСУ использовали квадрокоптер для корректировки огня артиллерии в районе посёлка Донецкий.

Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник, использующийся для корректировки огня. Об этом заявил в четверг начальник управления ведомства Ян Лещенко.

"Для корректировки огня артиллерии в районе населённого пункта Донецкий противник применил БПЛА типа "квадрокоптер", который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы", — проинформировал он.

В ЛНР и ранее сообщали, что ВСУ активизировали применение беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения. Их часто стали замечать на позициях первого батальона 79-й бригады в районах населённых пунктов Сизое и Болотенное.

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Напомним, сегодня утром военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Марина Калегина
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