Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник
ВСУ использовали квадрокоптер для корректировки огня артиллерии в районе посёлка Донецкий.
Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник, использующийся для корректировки огня. Об этом заявил в четверг начальник управления ведомства Ян Лещенко.
"Для корректировки огня артиллерии в районе населённого пункта Донецкий противник применил БПЛА типа "квадрокоптер", который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы", — проинформировал он.
В ЛНР и ранее сообщали, что ВСУ активизировали применение беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения. Их часто стали замечать на позициях первого батальона 79-й бригады в районах населённых пунктов Сизое и Болотенное.
Напомним, сегодня утром военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.
Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак