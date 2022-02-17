Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник, использующийся для корректировки огня. Об этом заявил в четверг начальник управления ведомства Ян Лещенко.

"Для корректировки огня артиллерии в районе населённого пункта Донецкий противник применил БПЛА типа "квадрокоптер", который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы", — проинформировал он.