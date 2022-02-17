Педиатр Тещенкова рассказала, какая поза за компьютером укорачивает ноги

При скрещивании и закидывании ног друг на друга при работе за компьютером может измениться длина конечностей. Об этом сообщила консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", педиатр Дарья Тещенкова.

"К сожалению, такая поза может привести к спазмам в тазовых мышцах из-за напряжения, а в долгосрочной перспективе и к укорочению одной ноги", — отметила специалист в беседе с "Газетой.Ru" и добавила, что такое положение также может вызвать повышение давления, варикоз и отразиться на походке.

Чтобы избежать этих неприятных последствий для здоровья, необходимо правильное положение тела при работе за столом. Нужно, чтобы ноги были согнуты в коленях под углом 90 градусов, а стопы — полностью соприкасались с полом либо с низкой подставкой.

"Сидеть следует с прямой спиной, а руки прижать по бокам, а не держать на весу. Для кистей в том числе хорошо использование ортопедического коврика для мышки, что позволяет им находиться в более естественном положении", — заключила Дарья Тещенкова.