Байден считает, что Россия "вторгнется" на Украину в ближайшие дни
Президент США утверждает, что Москва "не отвела войска и перебросила ещё сил" к границе с Незалежной.
Президент США Джо Байден считает, что угроза российского "вторжения" на Украину "очень высока", "нападение" может произойти в течение ближайших дней. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Белого дома в штат Огайо.
"Да, мне кажется, это может произойти в ближайшие несколько дней", — сказал он.
Президент США утверждает, что Россия "не отвела войска и перебросила ещё сил".
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину, хотя Москва неоднократно это опровергала. Тем не менее риторика Запада не меняется, и на днях британские таблоиды The Sun и Mirror даже называли точное время "нападения": 3:00 16 февраля. Когда этого не случилось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon