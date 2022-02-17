Байден считает, что Россия "вторгнется" на Украину в ближайшие дни

Президент США Джо Байден считает, что угроза российского "вторжения" на Украину "очень высока", "нападение" может произойти в течение ближайших дней. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Белого дома в штат Огайо.

"Да, мне кажется, это может произойти в ближайшие несколько дней", — сказал он.