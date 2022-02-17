МИД РФ в ответном письме США заявил, что никакого "вторжения" на Украину не планируется

Никакого "вторжения" на Украину со стороны России, о чём с осени прошлого года заявляют на официальном уровне Вашингтон и его союзники, нет и не планируется. Об этом говорится в опубликованном ответе российского МИД на письмо американской стороны по гарантиям безопасности.

В документе подчёркивается, что утверждения об "ответственности РФ за эскалацию" конфликта нельзя воспринимать иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения Москвы по гарантиям безопасности.

"Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов. Утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов", — говорится в тексте ответного послания.