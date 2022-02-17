Ответ России США: Запад игнорирует красные линии Москвы и право их поддерживать

Обозначенные Москвой красные линии в сфере безопасности игнорируются, Запад отвергает право России их обеспечивать. Об этом говорится в заявлении РФ, направленном НАТО и США на их ответ по гарантиям безопасности.

"Наши красные линии и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается. Для нас это, разумеется, неприемлемо", — говорится в документе.