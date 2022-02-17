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17 февраля, 14:24

Ответ России США: Запад игнорирует красные линии Москвы и право их поддерживать

Сегодня было опубликовано заявление РФ, направленное НАТО и США на их ответ по гарантиям безопасности.

Обозначенные Москвой красные линии в сфере безопасности игнорируются, Запад отвергает право России их обеспечивать. Об этом говорится в заявлении РФ, направленном НАТО и США на их ответ по гарантиям безопасности.

"Наши красные линии и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается. Для нас это, разумеется, неприемлемо", — говорится в документе.

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Ранее глава МИД РФ заявлял, что для Москвы появление сил Североатлантического альянса на границе России и размещение ударных вооружений на территории Украины — красные линии. Причём западные страны знают об этом.

Обложка © shutterstock

Александра Вишнякова

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