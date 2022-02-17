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17 февраля, 14:23

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе

В офисе главы государства утверждают, что во время его визита в регион продолжались интенсивные обстрелы.

<p>Украинский президент Владимир Зеленский посетил военных ВСУ в Донбассе. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-vidvidav-peredovi-poziciyi-vijskovih-na-donec-72961" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины Владимира Зеленского</a></p>

Украинский президент Владимир Зеленский посетил военных ВСУ в Донбассе. Фото © Офис президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказано в офисе главы государства.

"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы", — написано в сообщении.

Ранее отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправился на катере по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе, чтобы ознакомиться с системой охраны госграницы. По данным разведки Донбасса, Вооружённые силы Украины планируют высадить на азовском побережье Донецкой Народной Республики морской десант с целью захвата плацдарма.

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Татьяна Миссуми

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