Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
В офисе главы государства утверждают, что во время его визита в регион продолжались интенсивные обстрелы.
Украинский президент Владимир Зеленский посетил военных ВСУ в Донбассе. Фото © Офис президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказано в офисе главы государства.
"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы", — написано в сообщении.
Ранее отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправился на катере по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе, чтобы ознакомиться с системой охраны госграницы. По данным разведки Донбасса, Вооружённые силы Украины планируют высадить на азовском побережье Донецкой Народной Республики морской десант с целью захвата плацдарма.