Пентагон отправит из ФРГ в Болгарию роту бронетранспортёров Stryker

США направят из Германии в Болгарию американскую роту бронетранспортёров "Страйкер" (Stryker) для совместных учений. Об этом сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на совещании глав военных ведомств стран – участниц НАТО в Брюсселе.

"Я хотел бы поблагодарить Болгарию, которая только сегодня согласилась принять роту сухопутных сил США на бронетранспортёрах "Страйкер" для совместной тренировочной деятельности", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Остин также уточнил, что войска выдвинутся из Германии к месту предстоящих учений в ближайшие дни. По словам американского министра обороны, это поможет убедить Болгарию как страну-союзника НАТО в готовности США к взаимодействию.