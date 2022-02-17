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17 февраля, 14:19

Пентагон отправит из ФРГ в Болгарию роту бронетранспортёров Stryker

По словам министра обороны США, это поможет убедить Софию как страну-союзника НАТО в готовности к взаимодействию.

<p>Фото © <a href="https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2920844/us-to-deploy-3000-troops-to-romania-poland-germany/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Department of Defense (DoD)</a></p>

Фото © U.S. Department of Defense (DoD)

США направят из Германии в Болгарию американскую роту бронетранспортёров "Страйкер" (Stryker) для совместных учений. Об этом сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на совещании глав военных ведомств стран – участниц НАТО в Брюсселе.

"Я хотел бы поблагодарить Болгарию, которая только сегодня согласилась принять роту сухопутных сил США на бронетранспортёрах "Страйкер" для совместной тренировочной деятельности", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Остин также уточнил, что войска выдвинутся из Германии к месту предстоящих учений в ближайшие дни. По словам американского министра обороны, это поможет убедить Болгарию как страну-союзника НАТО в готовности США к взаимодействию.

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Ранее Лайф сообщал, что НАТО увеличит присутствие на востоке и юго-востоке альянса "из-за действий России". По словам генсека Столтенберга, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и в других странах.

Ирина Мусина

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