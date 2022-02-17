Путин: Реальные доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5%
При этом, по словам президента России, увеличение доходов должно опираться не только на эффективные меры соцподдержки, но и на экономический рост.
Президент Владимир Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процента. Речь об этом зашла в четверг на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры соцподдержки, но и на экономический рост. Здесь, по словам Путина, очень важно объективно оценивать ситуацию.
"Напомню, что в текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены. Эту задачу обязательно нужно решить", — указал российский лидер.
Напомним, что в конце 2021 года в Кремле приводили статистику о росте реальных доходов россиян на 3,5%, но не у всех категорий граждан. А на предновогодней встрече с правительством Владимир Путин заявил, что власти должны работать над тем, чтобы повышать доходы жителей и защищать их от резких ценовых колебаний. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что вопрос повышения доходов является ключевым и здесь нужно использовать все меры экономической политики, в том числе необходимо продолжить курс на подавление инфляции.
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