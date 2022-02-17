Путин: Реальные доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5%

Президент Владимир Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процента. Речь об этом зашла в четверг на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры соцподдержки, но и на экономический рост. Здесь, по словам Путина, очень важно объективно оценивать ситуацию.

"Напомню, что в текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены. Эту задачу обязательно нужно решить", — указал российский лидер.