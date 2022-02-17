Учёный Дедков опроверг миф о том, что ПЦР-тесты не улавливают "омикрон"

Суждения о том, что ПЦР-тесты не всегда улавливают новый штамм "омикрон", ошибочны, сообщил заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

"Омикрон" — да, он отличается от исходного геноварианта, который был в самом начале. На него все делали тесты, исходя из той структуры, которая была у первого геноварианта. И действительно, тогда, два года назад, ряд не очень прозорливых разработчиков любили выбирать в качестве мишени фрагмент из гена вируса, который наиболее сильно подвержен изменениям. Поэтому такие производители столкнулись с тем, что в какой-то момент их тесты перестали работать", — объяснил эксперт в разговоре с газетой "Петербургский дневник".

Дедков подчеркнул, что большинство разработчиков никогда так не делают, а выбирают в качестве мишени те фрагменты генома, которые остаются консервативными. Он добавил, что те тест-системы, которые используются Роспотребнадзором или выпускаются крупными производителями, продолжают определять "омикрон". Они смогут выявить и те штаммы вируса, которые появятся в будущем.

По мнению эксперта, разговоры о том, что тест-системы плохо распознают новый штамм, могут быть связаны не с утерей их свойств, а с тем, что забор биоматериала производился неправильно и несвоевременно. Специалист напомнил, что оптимальным для ПЦР-тестирования считается второй-третий день после начала заболевания.