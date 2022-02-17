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17 февраля, 15:24

Постпред США при ООН заявила, что Россия движется к "неминуемому вторжению" на Украину

Она патетично отметила, что Вашингтон делает всё, что в его силах, чтобы "предотвратить войну".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд вновь заявила о скором "нападении" России на Украину. В доказательство своих слов она назвала некую "ситуацию на земле".

"Ситуация на земле указывает, что Россия движется в сторону неминуемого вторжения. Это решающий момент", — написала американский дипломат в "Твиттере".

Она уточнила, что в Совбезе ООН выступит госсекретарь США Энтони Блинкен, который озвучит американский план по снижению эскалации вокруг ситуации с Украиной. "Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы предотвратить войну", — закончила она своё сообщение на высокой ноте.

Постпред США при ООН призвала "защищать демократию" после заявления России и Китая

Постпред США при ООН призвала "защищать демократию" после заявления России и Китая

Ранее Линда Томас-Гринфилд запуталась в географии и заявила, что Минские соглашения якобы подразумевают уход России из Крыма. Позднее в её пресс-службе уточнили, что дипломат имела в виду восток Украины.

Обложка © Wikipedia

Татьяна Миссуми

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