Украина продолжает подготовку к наступлению на неподконтрольные территории Что происходит в народных республиках, почему ВСУ обстреляли девять населённых пунктов ДНР и ЛНР и чем может закончиться провокация. 5739 5739 Фото © ТАСС / АР / Vadim Ghirda

Сегодняшний день начался в Донбассе с очередных обстрелов, провоцирующих самопровозглашённые республики на ответные действия. Пока им это не удаётся сделать. Но украинские силовики продолжают разжигать войну в Донбассе. По информации Управления Народной милиции ДНР, обстановка на линии соприкосновения обострилась. Противник продолжает обстрелы, тем самым, вероятно, намереваясь развязать полномасштабную войну, считают в военном ведомстве непризнанной республики. На этот раз обстрелы территорий ДНР и ЛНР не остались без ответа. Подразделения Народной милиции ДНР открыли огонь на подавление.

В соседней ЛНР ситуация не лучше. Под обстрелы попали сёла Раевка, Сокольники, Лозовое и посёлок городского типа Донецкий. Кроме того, жители Первомайска сообщают, что вблизи города ведётся бой. Всего же за два часа обстреляли девять населённых пунктов ДНР и ЛНР.

Территории, неподконтрольные киевским властям, обстреливаются из миномётов, боевых машин пехоты, противотанковых гранатомётов СПГ-9, автоматических станковых гранатомётов АГС-17, противотанковых ракетных комплексов, также использовалось стрелковое оружие.

В ДНР сообщают, что на территорию Донбасса перебрасываются ракетные комплексы "Точка-У". Готовится наступление не только на земле, но и на море. По данным донецкой разведки, киевские силовики готовятся осуществить морскую десантную операцию. Их целью являются позиции на побережье Азовского моря.

— Я просмотрел западные СМИ, которые ведут репортажи, защищая Украину, называя агрессорами Донбасс. ВСУ используют запрещённые Минскими соглашениями виды вооружений, размещённые на линии соприкосновения, где они быть не должны. Западные политики лишь разводят руками и говорят, что мира нет, а война продолжается уже восемь лет. Что касается республик, то они решили давать массированные ответы, полагаю, что это правильно. Отмечу, всё это происходит на фоне того, что украинские военные сильно деморализованы верховным главнокомандующим, не зная, что делать. Бегут не только гражданские начальники, но и военные отправляют свои семьи за пределы страны. Теперь каждый полковник, капитан и лейтенант получает эту информацию по сарафанному радио, и все в курсе, что в случае крупного боестолкновения они окажутся без управления, координации, а также старших командиров. При этом если армии народных республик будут стрелять точнее, то начнёт расти количество убитых, тогда массовое дезертирство начнётся и без широкомасштабных действий, — сказал Лайфу крымский политолог Сергей Веселовский.

Подготовка к наступлению

Война в Донбассе идёт уже восемь лет, фактически не останавливалась. Однако сейчас Киев сосредотачивает у линии соприкосновения войска, с каждым днём количество техники и военных увеличивается. Для широкомасштабного наступления им нужно мобилизовать не только максимальное число военнослужащих, но и выбрать подходящие погодные условия.

Фото © ТАСС / АР / Vadim Ghirda

— Я не думаю, что сегодняшние обстрелы — артподготовка перед наступлением. В случае наступления она будет существенно мощнее, но похоже, что украинская сторона готовит обострение и провокацию. Они обещали "русское вторжение" на Украину, теперь они за него взялись. Наступление может начаться в любое время, в том числе и в ближайшие часы — планы врага мы не знаем. С учётом начинающейся распутицы сроки могут перенести на середину апреля, когда земля просохнет, — пояснил депутат Госдумы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Он считает, что инициатива сейчас в руках украинских силовиков — республики Донбасса обороняются, а противник может готовить удар по целому ряду направлений. Нужно учесть, что провокации будут продолжаться.

— О штурме пока речь не идёт, за сегодняшнее утро выпущено порядка 200 боеприпасов со стороны Украины, но это только то, что зафиксировано в народных республиках. Скорее всего, это широкомасштабная провокация, смысл которой сводится к тому, чтобы Россия предприняла хоть какие-то действия, которые можно будет зафиксировать как агрессию в сторону Украины. По сути, это военная провокация с расчётом на то, что в Донбассе появятся российские войска. При этом, лично я думаю, в случае если ситуация станет нестерпимой, то более приемлемым станет сирийский вариант, при котором задействовать следует только ВКС, — заявил политолог Александр Роджерс.

Операция "Вторжение"

Западные страны долго и упорно пытаются доказать, что российские войска готовятся вторгнуться на территорию Украины. Кроме фейковых видео из социальных сетей, доказательств не приводится. При этом партнёры Украины тщательно обходят стороной концентрацию украинских сил на границах республик Донбасса. Если кто и готов сейчас начать вторжение, то это украинская армия.

Фото © ТАСС / АР / Vadim Ghirda

Начинать киевским властям первыми не хочется, потому что это может вызвать негативную оценку в мире. Поэтому, для того чтобы развязать войну, им нужно спровоцировать силовиков ДНР и ЛНР. Как раз сейчас Вооружённые силы Украины и играют на нервах у защитников Донбасса.

— Сегодня обстрел аналогичен тому, что было в 2014 году. Там тогда точно так же начинались обстрелы ранним утром. Украинские военные их вели такими же тяжёлыми снарядами больших калибров, и по времени это длилось несколько часов. Теперь мы наблюдаем то же самое. Нужно понимать, что есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы столкновение случилось между украинской армией и ополчением народных республик. Партию войны не устраивает имеющаяся ситуация. Британцы, часть американского истеблишмента заинтересованы в том, чтобы разгорелась кровавая схватка, в которую будет вынуждена вступить Россия, — считает политолог Марат Баширов.

Именно официальное втягивание России в конфликт и является целью западных стран. Вероятно, они понимают, что принуждение к миру будет не как в Грузии. На Украине у России есть свои стратегические интересы.

Сейчас у США и их сателлитов не получилось подогреть Россию на военный ответ Украине. Теперь их цель — развязать войну в Донбассе и втянуть Москву в конфликт. Так или иначе, но выбор у России небольшой. Конституция страны прямо говорит об обязанности государства защищать своих граждан. Чем это закончится для Украины и останется ли такое государственное образование — теперь вопрос.

Вмешается ли Россия официально в войну в Донбассе? 0 Да. На Донбассе живут наши соотечественники. Нет. Новые санкции могут отрицательно сказаться на внутренней ситуации. Россия поможет, но не официально.