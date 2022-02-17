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17 февраля, 15:43

Зеленский: Нам военные люди с чужими флагами на Украине не нужны

По мнению главы соседней страны, в противном случае во всём мире произойдёт дестабилизация.

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-peredil-kordoniv-ta-okupaciya-teritorij-72481" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что на территории страны не требуется присутствия иностранных военных, несмотря на якобы существующую угрозу "вторжения" России.

"Мы сразу признаём: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всём мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя "защищать", — заявил Зеленский в беседе с изданием "РБК-Украина".

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, будто Россия стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. При этом накануне в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло.

Зеленский "не увидел" отвода российских войск от границ Украины

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Виктория Чудакова

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