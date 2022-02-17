Мощная волна разбила стёкла парома на Эльбе и затопила салон ледяной водой

В Сети появились кадры с парома, попавшего в шторм "Иления" недалеко от побережья Гамбурга в Германии. Инцидент произошёл в устье реки Эльбы.

На кадрах, снятых с телефона очевидцем, видно, как надвигающаяся на судно волна выбила стёкла парома — и вода затопила весь салон. По данным местных СМИ, паром следовал из Тойфельсбрюка к пирсу завода Airbus. В результате пострадало три пассажира: двое мужчин и женщина. Одному из них понадобилась госпитализация. Остальные пассажиры отделались испугом.

Североатлантический циклон "Иления" обрушился на Германию в ночь на 17 февраля, в связи с этим власти распорядились закрыть в стране школы, в некоторых регионах было приостановлено движение поездов. Также сообщается, что циклон уже "прошёл" по Европе и сейчас движется в сторону России.