Комитет ГД по молодёжной политике предложил пути решения проблем в трудоустройстве граждан от 18 до 25 лет

По словам депутата "новой волны" Артёма Метелева, молодым людям сегодня нужно себя чувствовать востребованными и реализованными. А эти чувства формируют карьера и хороший уровень заработка.

Эксперты университета МГЮА провели исследование, выявившие ключевые проблемы в трудоустройстве молодёжи. Материалы переданы профильной рабочей группе Комитета по молодёжной политике и будут учитываться при формировании законодательных инициатив.

Исследование выявило проблемы, характерные для российского рынка труда: незащищённость граждан от 18 до 25 лет в вопросах трудоустройства; высокая внутренняя и внешняя миграция молодёжи, отсутствие стимулов для трудоустройства в регионах; низкая оплата труда молодёжи; низкие темпы развития молодёжного предпринимательства; отсутствие мер по стимулированию работодателей, трудоустраивающих молодых специалистов; недостаточная информированность молодёжи о существующих программах поддержки.

"Тема трудоустройства молодёжи сейчас для нас является одной из основных. Когда комитет был только сформирован и обсуждалась его повестка, трудоустройство было обозначено в качестве флагманского направления. Мы понимаем, что молодым людям сегодня нужно себя чувствовать востребованными и реализованными, если они этого чувства не имеют — они просто уезжают, либо в другой регион, либо в другую страну. Именно труд, карьера и хороший уровень заработка формируют это чувство востребованности", — отметил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

В вопросе трудоустройства сегодня есть определённые сложности. Почти каждый пятый молодой человек в России — безработный. Метелев добавил, что государство своевременно реагирует на тенденции безработицы. Правительством была принята долгосрочная программа занятости молодёжи до 2030 года, куда вошли 23 предложения от Комитета по молодёжной политике.

"Буквально несколько дней назад состоялось заседание экспертного совета, который мы сформировали при Комитете по молодёжной политике, были распределены рабочие группы, одна из которых — по молодёжной занятости и предпринимательству. Мы с коллегами-экспертами, которые занимаются вопросом занятости молодёжи "на земле", изучим представленное исследование", — комментирует зампред Комитета по молодёжной политике Михаил Киселёв.

Депутат подчеркнул важность нескольких обозначенных в исследовании тем: жилищный вопрос для молодых семей и специалистов и необходимость совершенствования существующих служб занятости, которые в настоящий момент не пользуются большой популярностью среди молодёжи. Также Киселёв предложил создать единую службу юридической помощи», которая бы оказывала консультации населению.