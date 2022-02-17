Зеленский назвал Минские соглашения бездарными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были подписаны "нормандской четвёркой" (Незалежная, Россия, Франция и Германия) в 2015 году, бездарно составленными.

"Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", — заявил Зеленский в интервью "РБК-Украина".

По словам украинского лидера, Минские договорённости касаются только "деоккупации Донбасса". Он подчеркнул, что большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск".