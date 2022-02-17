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17 февраля, 16:18

Зеленский назвал Минские соглашения бездарными

Он добавил, что они не связаны с войсками России на границе и с вопросами Крыма.

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были подписаны "нормандской четвёркой" (Незалежная, Россия, Франция и Германия) в 2015 году, бездарно составленными.

"Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", — заявил Зеленский в интервью "РБК-Украина".

По словам украинского лидера, Минские договорённости касаются только "деоккупации Донбасса". Он подчеркнул, что большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск".

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А ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о праве Украины отказаться от Минских соглашений. Он призвал своего преемника Владимира Зеленского разработать более подходящий формат договорённостей по Донбассу.

Виктория Чудакова

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