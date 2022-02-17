Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим вопросом для власти
Ранее он отметил, что в обращении к парламенту важно определить базу, на которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния россиян.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что важнейшим социальным вопросом сегодня является борьба с бедностью и эту проблему необходимо решать. Об этом он сообщил, подводя итоги совещания по экономическим вопросам.
"Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений", — сказал российский лидер.
Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам президент отметил, что в обращении к парламенту важно показать направление развития экономики в РФ и определить базу, на которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния россиян.