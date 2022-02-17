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17 февраля, 16:30

Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим вопросом для власти

Ранее он отметил, что в обращении к парламенту важно определить базу, на которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния россиян.

<p>Фото на обложке © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a> </p>

Фото на обложке © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что важнейшим социальным вопросом сегодня является борьба с бедностью и эту проблему необходимо решать. Об этом он сообщил, подводя итоги совещания по экономическим вопросам.

"Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений", — сказал российский лидер.

Путин пока не определился с датой оглашения Послания Федеральному собранию

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Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам президент отметил, что в обращении к парламенту важно показать направление развития экономики в РФ и определить базу, на которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния россиян.

Ирина Мусина

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