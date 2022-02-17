Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим вопросом для власти

Президент РФ Владимир Путин заявил, что важнейшим социальным вопросом сегодня является борьба с бедностью и эту проблему необходимо решать. Об этом он сообщил, подводя итоги совещания по экономическим вопросам.

"Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений", — сказал российский лидер.