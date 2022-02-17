Белый дом пока не готов ответить на новое послание Москвы по безопасности

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что пока не располагает информацией о реакции Вашингтона на новое послание Москвы по гарантиям безопасности, и посоветовала обратиться за подробностями в Госдепартамент США. Однако она подтвердила, что документ американской стороной получен.

"Я могу подтвердить, что мы только что получили ответ от РФ <…> У меня больше ничего нет [по данному поводу], не могу поделиться чем-то конкретным", — пояснила она, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта президента США Джо Байдена, который направился в штат Огайо.