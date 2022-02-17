Белый дом пока не готов ответить на новое послание Москвы по безопасности
При этом там подчеркнули, что сам документ ими получен. Как сообщалось, его вручили американскому послу Джону Салливану.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что пока не располагает информацией о реакции Вашингтона на новое послание Москвы по гарантиям безопасности, и посоветовала обратиться за подробностями в Госдепартамент США. Однако она подтвердила, что документ американской стороной получен.
"Я могу подтвердить, что мы только что получили ответ от РФ <…> У меня больше ничего нет [по данному поводу], не могу поделиться чем-то конкретным", — пояснила она, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта президента США Джо Байдена, который направился в штат Огайо.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц. Его вручили американскому послу Джону Салливану.
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