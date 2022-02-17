"Радость со слезами на глазах": Фигуристка Гребёнкина оценила итоги турнира одиночниц на Олимпиаде-2022

"Конечно же, это радость со слезами на глазах, потому что Камила Валиева, за которую мы все болели и переживали и прочили ей чемпионство, стала четвертой. Но справиться с тем, что пережила девочки, просто нереально, невозможно. Она сделала все, что от нее на данный момент… Все, что она могла, она сделала. От всей души поздравляем Аню Щербакову и от всей души поздравляем Сашу Трусову. Это абсолютно заслуженные две победы, я бы сказала, потому что Саша победила себя и все-таки выпрыгнула пять четверных, сделала их", — заявила Гребёнкина Лайфу.