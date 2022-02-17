Психотерапевт Камилы Валиевой раскрыла главный страх фигуристки с детства
По словам специалиста, это был психологически здоровый ребёнок без каких-либо комплексов и ментальных проблем.
Камила Валиева. Фото на обложке © ТАСС / PA / Andrew Milligan
Психотерапевт российской фигуристки Камилы Валиевой, занимающаяся со спортсменкой с четырёхлетнего возраста и желающая остаться анонимной, поделилась в беседе с изданием kp.ru, что прессинг со стороны СМИ из-за скандала с допингом стал для фигуристки на Олимпиаде в Пекине сильнейшим ударом.
"Она всегда шла к этому. Какой воробушек не мечтает быть орлом? И я однажды Камиле сказала: "Ты станешь олимпийской призёркой, даже не сомневайся". Ей было тогда семь лет. Как она отреагировала? Она всегда скромно улыбается и стесняется", — рассказала психолог, отметив, что девочка много работала на льду, преодолевая психологические сложности и, ещё будучи ребёнком, мечтала выиграть Олимпиаду.
По словам психотерапевта, изначально девочка ходила в балетную школу, изучала хореографию, но после посещения ледового дворца трёхлетняя Валиева увлеклась фигурным катанием. Кроме того, мама спортсменки поддерживала дочь и помогала, вкладывая всю себя в это дело. Специалист поделилась, что в детстве фигуристка, как и все дети, боялась прыгать высоко, но, в конце концов, она преодолела свой страх. При этом психотерапевт призналась, что давление СМИ из-за скандала с допингом стало для Камилы Валиевой сильнейшим ударом.
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"Это был здоровый ребёнок, абсолютно психологически здоровый ребёнок. У неё не было никаких комплексов, никаких психологических проблем. Но эта истерия с якобы допингом, конечно, скажется на любом, даже взрослом человеке. На вас прессинг окажут, как бы вы себя чувствовали?" — заключила она.
А ранее заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила, что МОК и WADA "убили" Камилу Валиеву на Олимпиаде. По ходу произвольной программы она допустила несколько ошибок и заняла лишь четвёртое место.