Минобороны показало кадры возвращения эшелона ЮВО в Чечню после учений в Крыму

Первый эшелон мотострелкового соединения ЮВО из Чечни возвращается в пункт постоянной дислокации с учений в Крыму. Видео © Минобороны РФ

Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения Южного военного округа прибыл в пункт постоянной дислокации после прохождения учений на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Первые подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым", — отметили в ведомстве.