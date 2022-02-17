Минобороны показало кадры возвращения эшелона ЮВО в Чечню после учений в Крыму
В ведомстве уточнили, что личный состав и военная техника перевозились в пункт постоянной дислокации по железной дороге. Протяжённость маршрута составила более 1,5 тысячи километров.
Первый эшелон мотострелкового соединения ЮВО из Чечни возвращается в пункт постоянной дислокации с учений в Крыму. Видео © Минобороны РФ
Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения Южного военного округа прибыл в пункт постоянной дислокации после прохождения учений на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Первые подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым", — отметили в ведомстве.
Также в Минобороны добавили, что личный состав и военная техника перевозились по железной дороге. Протяжённость маршрута составила более 1,5 тысячи километров. Военные приступили к разгрузке бронетанковой и автомобильной техники с железнодорожных платформ. Теперь личному составу предстоит провести техосмотр и обслуживание техники, а также подготовить её к выполнению плановых мероприятий учебно-боевой деятельности.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, накануне выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
Российские военные возвращаются с учений. Скриншот © Минобороны РФ