"Хороший парень": Убитый в Карачаево-Черкесии турист из Москвы был волонтёром-мотоциклистом

Руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов, который более десяти лет дружил с убитым в Карачаево-Черкесии туристом из Москвы, рассказал, что тот был волонтёром. Олег Албегов состоял в организации помощи мотоциклистам при ДТП, всегда спешил на выручку, пояснил Иванов.

"Хороший парень. Добрый, открытый. Волонтёр, участник программы помощи мотоциклистам на дорогах. Если мотоциклист попадает в ДТП, ребята садятся на мотоциклы и приезжают, чтобы оказать первую помощь, помочь с оформлением", — отметил он в беседе с РИА "Новости".