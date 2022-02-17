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17 февраля, 18:07

"Хороший парень": Убитый в Карачаево-Черкесии турист из Москвы был волонтёром-мотоциклистом

Друг назвал погибшего добрым и отзывчивым человеком, который всегда был готов помочь.

<p>Место убийства туриста из Москвы. Фото © <a href="https://kchr.sledcom.ru/news/item/1656879/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по КЧР</a></p>

Место убийства туриста из Москвы. Фото © СУ СК РФ по КЧР

Руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов, который более десяти лет дружил с убитым в Карачаево-Черкесии туристом из Москвы, рассказал, что тот был волонтёром. Олег Албегов состоял в организации помощи мотоциклистам при ДТП, всегда спешил на выручку, пояснил Иванов.

"Хороший парень. Добрый, открытый. Волонтёр, участник программы помощи мотоциклистам на дорогах. Если мотоциклист попадает в ДТП, ребята садятся на мотоциклы и приезжают, чтобы оказать первую помощь, помочь с оформлением", отметил он в беседе с РИА "Новости".

Напомним, туристы из Москвы ехали к посёлку Архыз в Карачаево-Черкесии. Они сделали остановку на обочине дороги. Рядом припарковался автомобиль, из которого вышли двое местных жителей. Возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате ударом ножа был убит 35-летний москвич. Злоумышленник скрылся на машине. Полиция распространила ориентировку на предполагаемого преступника. Это 34-летней Абдуллах Бостанов из станицы Сторожевой. Идут поиски.

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