Бывшему главному нефрологу Петербурга продлили арест по обвинению в убийстве жены

Бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова оставили под стражей до начала августа 2022 года. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города после предварительного слушания по делу.

"Суд продлил Земченкову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 06.08.2022 г. Сторона защиты и потерпевшие просили изменить меру на иную, не связанную с лишением свободы", — приводит цитату газета "Петербургский дневник".