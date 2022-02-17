Бывшему главному нефрологу Петербурга продлили арест по обвинению в убийстве жены
При этом в ходе судебного заседания защита попросила признать доказательства по делу недопустимыми.
Александр Земченков. Фото © LIFE
Бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова оставили под стражей до начала августа 2022 года. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города после предварительного слушания по делу.
"Суд продлил Земченкову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 06.08.2022 г. Сторона защиты и потерпевшие просили изменить меру на иную, не связанную с лишением свободы", — приводит цитату газета "Петербургский дневник".
Защита на заседании ходатайствовала о признании доказательств по делу недопустимыми. Сторона обвинения попросила о переносе слушаний для подготовки мотивированного ответа. Следующее заседание назначено на 28 февраля.
Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".