Fox News: Байден "сбежал" после обращения к россиянам по вопросу Украины
Сотрудник телеканала отметил, что, когда лидер страны выступает на подобную тему, он должен ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, "а не уноситься с поля зрения как футболист".
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Президент США Джо Байден, выступая 15 февраля с речью об Украине, решил не задерживаться после обращения и довольно быстро "сбежал" от вопросов журналистов. Это заметили и обсудили в эфире сотрудники телеканала Fox News.
"Байден не изменяет привычке избегать вопросов от журналистов как по международным, так и по внутренним проблемам", — отметила ведущая.
По мнению её коллеги, обозревателя Джо Конча, если президент США выходит на публику с выступлением на подобную тему, он обязан ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, "а не уноситься с поля зрения как Купер Капп" — американский футболист.
Ранее читатели ABC News назвали Байдена всемирным посмешищем из-за его обращения к россиянам. В комментариях на сайте телеканала отметили, что американский президент "снова сел в лужу со своим плутовством", говоря о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину.