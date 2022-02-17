Fox News: Байден "сбежал" после обращения к россиянам по вопросу Украины

Президент США Джо Байден, выступая 15 февраля с речью об Украине, решил не задерживаться после обращения и довольно быстро "сбежал" от вопросов журналистов. Это заметили и обсудили в эфире сотрудники телеканала Fox News.

"Байден не изменяет привычке избегать вопросов от журналистов как по международным, так и по внутренним проблемам", — отметила ведущая.

По мнению её коллеги, обозревателя Джо Конча, если президент США выходит на публику с выступлением на подобную тему, он обязан ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, "а не уноситься с поля зрения как Купер Капп" — американский футболист.