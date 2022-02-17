НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 17:42

Fox News: Байден "сбежал" после обращения к россиянам по вопросу Украины

Сотрудник телеканала отметил, что, когда лидер страны выступает на подобную тему, он должен ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, "а не уноситься с поля зрения как футболист".

<p>Обложка © shutterstock</p>

Обложка © shutterstock

Президент США Джо Байден, выступая 15 февраля с речью об Украине, решил не задерживаться после обращения и довольно быстро "сбежал" от вопросов журналистов. Это заметили и обсудили в эфире сотрудники телеканала Fox News.

"Байден не изменяет привычке избегать вопросов от журналистов как по международным, так и по внутренним проблемам", — отметила ведущая.

По мнению её коллеги, обозревателя Джо Конча, если президент США выходит на публику с выступлением на подобную тему, он обязан ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, "а не уноситься с поля зрения как Купер Капп" — американский футболист.

Байден обратился к россиянам: Вы нам не враги

Байден обратился к россиянам: Вы нам не враги

Ранее читатели ABC News назвали Байдена всемирным посмешищем из-за его обращения к россиянам. В комментариях на сайте телеканала отметили, что американский президент "снова сел в лужу со своим плутовством", говоря о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину.

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1