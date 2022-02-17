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17 февраля, 17:40

"Бегает от прыжка до прыжка": Роднина заявила, что не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на Олимпиаде

Спортсменка за время проката сделала сразу пять четверных прыжков, чего не делал никто до этого на официальных стартах.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в беседе с Лайфом оценила рекорд Александры Трусовой, который она установила во время произвольной программы Олимпиады в Пекине.

"Это сложность, но дальше идёт качество этих прыжков. А если у неё программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается. Видно, как-то ей (Александре Трусовой. — Прим. Лайфа) плохо объяснили, в чём прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание", — заметила Роднина.

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Напомним, Александра Трусова в ходе произвольной программы Олимпиады в Пекине сумела первой в истории фигурного катания сделать пять четверных прыжков. В итоге она заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.

Обложка © ТАСС / ZUMA / Ulrik Pedersen

Юлия Архипова

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