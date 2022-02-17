"Бегает от прыжка до прыжка": Роднина заявила, что не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на Олимпиаде

"Это сложность, но дальше идёт качество этих прыжков. А если у неё программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается. Видно, как-то ей (Александре Трусовой. — Прим. Лайфа) плохо объяснили, в чём прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание", — заметила Роднина.