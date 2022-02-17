"Бойцы и молодцы": Российские спортсмены оценили золото Щербаковой, слёзы Трусовой и боль Валиевой
Фигуристка Катарина Гербольдт заявила, что Щербакова полностью посрамила скептиков, которые призывали отправить вместо неё на Игры другую спортсменку.
Российские фигуристки завоевали золото и серебро в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, комментируя выступление спортсменок, сказал, что все российские фигуристки — "бойцы и молодцы".
"Таких сценариев ни один фильм не придумает. Восхищение Аней Щербаковой, абсолютное восхищение её характером. Это заслуженная медаль. Перчатка была брошена блестящим выступлением Саши Трусовой, которая тоже огромная молодец. Трагедия разыгралась с Камилой Валиевой. Никто не объяснит, что могло произойти, даже она сама себе. Мы будем говорить, что было колоссальное давление на Камилу, будем надеяться, что она останется олимпийской чемпионкой в команде и ей будет вручена медаль. Девчонки наши — бойцы и молодцы, три фантастические девочки", — сказал он в интервью "Радио Sputnik".
Тренер по фигурному катанию Елена Водорезова в разговоре с телеканалом "360" подчеркнула, что произошедшая с Камилой Валиевой ситуация привела к тому, что у неё отняли Олимпийские игры. Тренер заявила, что "реальную претендентку все замучили, а она должна выходить и кататься", взрослый человек вряд ли смог бы выступать под таким давлением.
Фигуристка Катарина Гербольдт поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием золотой и серебряной медали и подчеркнула, что Щербакова полностью посрамила скептиков, которые призывали отправить вместо неё на Игры другую спортсменку.
"Саша — огромная молодец, пишет историю. Не отступает, стоит на своём. Идёт и делает. И не где-то, а на Олимпийских играх. Что касается Ани Щербаковой, очень за неё рада. Все кричали, что нужно было отправлять другую фигуристку, но она доказала всем, что именно она должна была ехать и именно она лучшая на сегодняшний день во всём мире", — сказала Гербольдт "Газете.ru".
"Били-били и убили!": Камила Валиева не справилась с давлением на Олимпиаде, но всё равно стала нашей героиней
Напомним, фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место. С победой Анну Щербакову поздравил президент России Владимир Путин.
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