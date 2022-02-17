"Бойцы и молодцы": Российские спортсмены оценили золото Щербаковой, слёзы Трусовой и боль Валиевой

Российские фигуристки завоевали золото и серебро в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, комментируя выступление спортсменок, сказал, что все российские фигуристки — "бойцы и молодцы".

"Таких сценариев ни один фильм не придумает. Восхищение Аней Щербаковой, абсолютное восхищение её характером. Это заслуженная медаль. Перчатка была брошена блестящим выступлением Саши Трусовой, которая тоже огромная молодец. Трагедия разыгралась с Камилой Валиевой. Никто не объяснит, что могло произойти, даже она сама себе. Мы будем говорить, что было колоссальное давление на Камилу, будем надеяться, что она останется олимпийской чемпионкой в команде и ей будет вручена медаль. Девчонки наши — бойцы и молодцы, три фантастические девочки", — сказал он в интервью "Радио Sputnik".

Тренер по фигурному катанию Елена Водорезова в разговоре с телеканалом "360" подчеркнула, что произошедшая с Камилой Валиевой ситуация привела к тому, что у неё отняли Олимпийские игры. Тренер заявила, что "реальную претендентку все замучили, а она должна выходить и кататься", взрослый человек вряд ли смог бы выступать под таким давлением.

Фигуристка Катарина Гербольдт поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием золотой и серебряной медали и подчеркнула, что Щербакова полностью посрамила скептиков, которые призывали отправить вместо неё на Игры другую спортсменку.