В ООН считают, что напряжённость вокруг Украины достигла максимума с 2014 года
Замгенсека организации Ди Карло призвала все стороны конфликта избегать односторонних шагов, способных спровоцировать дальнейшую опасность.
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что напряжённость вокруг Украины достигла своего максимального накала начиная с 2014 года.
"Напряжённость вокруг Украины сейчас выше, чем когда-либо начиная с 2014 года", — заявила Ди Карло в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
По её словам, текущие разногласия и должны регулироваться средствами дипломатии, а в ООН будут продолжать поддерживать любые такие усилия. Она также заявила, что продвижения по выполнению Минских соглашений почти нет. Кроме того, замгенсека ООН призвала все стороны внутриукраинского конфликта проявлять максимальную сдержанность и избегать односторонних шагов, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости. Ди Карло отметила, что к этой проблеме можно относиться по-разному, однако это не отменяет того, что она крайне опасна.
"Повсюду слышны спекуляции и обвинения в связи с возможным военным конфликтом", — заявила дипломат на заседании Совбеза ООН.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
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