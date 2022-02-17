В ООН считают, что напряжённость вокруг Украины достигла максимума с 2014 года

По её словам, текущие разногласия и должны регулироваться средствами дипломатии, а в ООН будут продолжать поддерживать любые такие усилия. Она также заявила, что продвижения по выполнению Минских соглашений почти нет. Кроме того, замгенсека ООН призвала все стороны внутриукраинского конфликта проявлять максимальную сдержанность и избегать односторонних шагов, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости. Ди Карло отметила, что к этой проблеме можно относиться по-разному, однако это не отменяет того, что она крайне опасна.