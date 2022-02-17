Иммунолог Ярцева посоветовала использовать увлажнители воздуха для защиты от "омикрона"
По словам специалиста, одной из причин заражения коронавирусом и распространения инфекции в организме является сухой воздух.
У обладателей увлажнителя воздуха меньше шансов заболеть штаммом коронавируса "омикрон". Об этом необычном способе избежать заражения рассказала в беседе с Ura.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
"Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным "омикроном" и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы 25–50 процентов", — пояснила эксперт.
По её словам, включать устройство особенно важно ночью во время сна — это помогает быстрее восстанавливать слизистую и, соответственно, быстрее пойти на поправку. А здоровый человек таким образом снижает риск попадания инфекции в организм.
"Человеку с пересушенной слизистой достаточно даже нескольких частичек "омикрона" в носу, чтобы он начал распространяться", — объяснила Ярцева.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, на какой одежде "омикрон" может жить до трёх недель. В период пандемии эксперт рекомендует отказаться от некоторых предметов гардероба, а другие — чаще стирать, аксессуары же протирать антисептиком.
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