Пользователи Сети анонимно поделились, что скрывают от супругов ради их же блага
Герои этой подборки решили, что забота о близких — в том числе и оберегать от того, что им не надо знать. Но это не значит, что о таком нельзя рассказать в Интернете. Собрали 5 историй.
Всё лучшее — любимому человеку
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"Я стараюсь отдать ей "лучшую часть жизни". Сейчас объясню.
Если остаётся два куска пиццы и один из них горелый, я возьму именно его. Ей останется хороший.
Если после душа я заметил, что в ванной осталось только одно нормальное полотенце, я использую маленькое или ещё что-то, чтобы вытереться, — то полотенце останется для неё.
Если хлеб заканчивается, я всегда беру себе краюшку, чтобы потом сделать ей нормальный мягкий бутерброд.
Я всегда делаю все эти мелочи, о которых она даже не знает. Стараюсь делать её жизнь лучше", — phillythompson.
Разыгрывать удивление
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"Я прекрасно знала, что он собирается сделать мне предложение, но всё равно сделала вид, что я суперудивлена. С тех пор прошло уже 14 лет, а я так до сих пор ему и не рассказала. Он так гордится собой, что сумел меня удивить", — Syntania.
Читать вслух
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"Моя любимая не знает, что мне вовсе не обязательно читать вслух. Дело вот в чём. У неё большие проблемы с бессонницей, но почему-то, стоит мне с ней о чём-то заговорить, она отрубается почти сразу. Поэтому теперь я читаю книги вслух под предлогом того, что это помогает сосредоточиться", — xxzaif.
Притворяться спящим
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"Когда мой муж просыпается, я тут же притворяюсь спящей. Очень уж мне нравится, как он меня мило будит. Он так ничего и не заметил", — throwawaythewayside.
Не разрушать иллюзии
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"Когда мы работали вместе, кто-то постоянно воровал еду из ланч-бокса моего мужа. Он это заметил и стал брать больше еды, потому что был уверен, что, раз человек крадёт еду, значит, голоден, но просто не может позволить себе её купить.
Тогда я узнала, кто это делал. Эта девушка с работы просто ненавидела его и делала это исключительно для того, чтобы его позлить. Я предупредила её, что, если она попытается сделать это ещё хоть раз, я учиню скандал. Она прекратила, а я так и не сказала об этом своему мужу. Не хочу разрушать ему иллюзию идеального мира, в котором он делал добро тому, кто в этом нуждается", — Heysandyitspete.
WOW-news
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