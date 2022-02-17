Пользователи Сети анонимно поделились, что скрывают от супругов ради их же блага

Всё лучшее — любимому человеку

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"Я стараюсь отдать ей "лучшую часть жизни". Сейчас объясню. Если остаётся два куска пиццы и один из них горелый, я возьму именно его. Ей останется хороший. Если после душа я заметил, что в ванной осталось только одно нормальное полотенце, я использую маленькое или ещё что-то, чтобы вытереться, — то полотенце останется для неё. Если хлеб заканчивается, я всегда беру себе краюшку, чтобы потом сделать ей нормальный мягкий бутерброд. Я всегда делаю все эти мелочи, о которых она даже не знает. Стараюсь делать её жизнь лучше", — phillythompson.

Разыгрывать удивление

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"Я прекрасно знала, что он собирается сделать мне предложение, но всё равно сделала вид, что я суперудивлена. С тех пор прошло уже 14 лет, а я так до сих пор ему и не рассказала. Он так гордится собой, что сумел меня удивить", — Syntania.

Читать вслух

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"Моя любимая не знает, что мне вовсе не обязательно читать вслух. Дело вот в чём. У неё большие проблемы с бессонницей, но почему-то, стоит мне с ней о чём-то заговорить, она отрубается почти сразу. Поэтому теперь я читаю книги вслух под предлогом того, что это помогает сосредоточиться", — xxzaif.

Притворяться спящим

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"Когда мой муж просыпается, я тут же притворяюсь спящей. Очень уж мне нравится, как он меня мило будит. Он так ничего и не заметил", — throwawaythewayside.

Не разрушать иллюзии

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