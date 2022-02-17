Пять мужских имён, носители которых почему-то живут дольше всех

Многие верят в силу имени, которое способно не только предсказать судьбу, но и определить характер. Этой же теории придерживается и астролог Артемий Никара, который вывел закономерность в отношении пяти мужских имён. Их носители живут гораздо дольше и лучше окружающих.

Борис

Имя Борис зачастую укрепляет в мужчине все положительные стороны. Обладатели этого имени добрые и отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь и не будут лгать. Такой характер и уважение окружающих способствуют долголетию.

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Геннадий

Геннадии во всём любят порядок, поэтому у них всё в жизни распланировано и находится строго на своём месте. Близкие обожают носителей этого имени за эмпатию и способность к сопереживанию. Любую чужую беду они воспринимают как свою и всегда готовы помочь.

Георгий

Мужчины с этим именем привыкли действовать по чётко сформированному плану, причём смело и решительно. Но они никогда не пойдут по головам окружающих. Георгии слишком уважают близких, чтобы игнорировать их интересы и желания, к тому же ненавидят конфликты и скандалы.

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Николай

Имя Николай зачастую гарантирует носителю целый набор положительных качеств, главным из которых является целеустремлённость. Такие мужчины обычно чётко видят перед собой цель и идут к ней, используя все средства, но только морально приемлемые. Николаям тяжело усидеть на одном месте, энергия у них бьёт через край.

Моисей

Носителям этого имени до глубокой старости помогают дожить острый ум и находчивость, благодаря им Моисеи выходят из любой сложной ситуации с минимальными потерями, пишет Пятый канал.