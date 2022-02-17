Жуткое видео: Белая акула растерзала ныряльщика на глазах у отдыхающих в Сиднее

Белая акула напала на ныряльщика у берегов Сиднея © Twitter / Shtibby

На одном из пляжей Сиднея отдыхающие стали очевидцами жуткой трагедии. На их глазах большая белая акула насмерть загрызла мужчину, который занимался подводной охотой. Спасатели нашли тело несчастного только через час поисков. Предстоит установить личность погибшего, пишет Daily Mail.

Как сообщается, очевидцы услышали дикий крик мужчины, которого атаковала акула. Помочь ему уже не было возможности. Сначала хищница растерзала жертву и отплыла. Через пару минут она вернулась и продолжила терзать уже мёртвое тело. Свидетели успели заснять происходившее. Отмечается, что это первое нападение белой акулы за полстолетия в Сиднее, закончившееся гибелью.