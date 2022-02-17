Жуткое видео: Белая акула растерзала ныряльщика на глазах у отдыхающих в Сиднее
Это первое смертельное нападение хищницы возле австралийской столицы за последние полсотни лет.
На одном из пляжей Сиднея отдыхающие стали очевидцами жуткой трагедии. На их глазах большая белая акула насмерть загрызла мужчину, который занимался подводной охотой. Спасатели нашли тело несчастного только через час поисков. Предстоит установить личность погибшего, пишет Daily Mail.
Как сообщается, очевидцы услышали дикий крик мужчины, которого атаковала акула. Помочь ему уже не было возможности. Сначала хищница растерзала жертву и отплыла. Через пару минут она вернулась и продолжила терзать уже мёртвое тело. Свидетели успели заснять происходившее. Отмечается, что это первое нападение белой акулы за полстолетия в Сиднее, закончившееся гибелью.
Ранее Лайф писал, что в Калифорнии у берегов города Морро-Бэй нашли сёрфера, который стал жертвой акулы. Местные жители обнаружили мужчину без сознания, раны на его теле говорили о нападении морского хищника.