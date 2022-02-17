Девушка пострадала при обрушении части здания "Красного треугольника" в Петербурге

В Санкт-Петербурге возле Обводного канала рухнула часть заброшенного здания "Красного треугольника". Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге возле Обводного канала рухнула верхняя часть заброшенного здания, которое входит в комплекс бывшего завода "Красный треугольник". Сейчас на месте работают спасатели. Известно об одной пострадавшей, сообщает источник Лайфа.

На кадрах с места видно провалившуюся крышу. Обломки валяются вокруг здания. По словам источника, пострадавшую девушку достали из-под упавшего дерева, задетого падающими частями фасада. Ей оказывается медицинская помощь. Также обломки повредили несколько автомобилей, которые были припаркованы поблизости. Причины обрушения выясняются.