Девушка пострадала при обрушении части здания "Красного треугольника" в Петербурге
На месте работают спасатели, причины случившегося выясняются.
В Санкт-Петербурге возле Обводного канала рухнула часть заброшенного здания "Красного треугольника". Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге возле Обводного канала рухнула верхняя часть заброшенного здания, которое входит в комплекс бывшего завода "Красный треугольник". Сейчас на месте работают спасатели. Известно об одной пострадавшей, сообщает источник Лайфа.
На кадрах с места видно провалившуюся крышу. Обломки валяются вокруг здания. По словам источника, пострадавшую девушку достали из-под упавшего дерева, задетого падающими частями фасада. Ей оказывается медицинская помощь. Также обломки повредили несколько автомобилей, которые были припаркованы поблизости. Причины обрушения выясняются.
Ранее Лайф писал, что в Амурской области в Детско-юношеской спортивной школе № 2 в одном из гимнастических залов обвалился потолок. Обрушение произошло в дневное время, однако, к счастью, никто не пострадал, зал был закрыт.
© LIFE