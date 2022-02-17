Миссия ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов в Донбассе за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки. Об этом заявил в четверг глава Специальной мониторинговой миссии на Украине Яшар Халит Чевик, выступая на заседании Совбеза ООН.

"Между вчерашним вечером и 11:20 по времени Киева сегодня мы зафиксировали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения", — проинформировал он.