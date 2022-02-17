Миссия ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов в Донбассе за сутки
Наблюдатели обратились к сторонам конфликта с призывом неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки. Об этом заявил в четверг глава Специальной мониторинговой миссии на Украине Яшар Халит Чевик, выступая на заседании Совбеза ООН.
"Между вчерашним вечером и 11:20 по времени Киева сегодня мы зафиксировали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения", — проинформировал он.
После 11:20 миссия зарегистрировала около 30 взрывов, что, по словам Чевика, может свидетельствовать о небольшом снижении напряжённости. Он добавил, что ОБСЕ обратилась к сторонам конфликта с призывом неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня.
Напомним, сегодня утром военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.
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