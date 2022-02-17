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17 февраля, 17:23

Миссия ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов в Донбассе за сутки

Наблюдатели обратились к сторонам конфликта с призывом неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки. Об этом заявил в четверг глава Специальной мониторинговой миссии на Украине Яшар Халит Чевик, выступая на заседании Совбеза ООН.

"Между вчерашним вечером и 11:20 по времени Киева сегодня мы зафиксировали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения", — проинформировал он.

После 11:20 миссия зарегистрировала около 30 взрывов, что, по словам Чевика, может свидетельствовать о небольшом снижении напряжённости. Он добавил, что ОБСЕ обратилась к сторонам конфликта с призывом неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня.

Провокация в Донбассе: Украина продолжает подготовку к наступлению на неподконтрольные территории

Провокация в Донбассе: Украина продолжает подготовку к наступлению на неподконтрольные территории

Напомним, сегодня утром военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.

Обложка © ТАСС / АР / Vadim Ghirda

Марина Калегина

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