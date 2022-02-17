Минобороны Британии опубликовало видео с картой "направлений вторжения" России на Украину

Минобороны Великобритании опубликовало видео с картой "направлений вторжения" России на Украину. Ведомство при этом сослалось на некую "обновлённую развединформацию" и назвало своё творчество "Возможная ось вторжения президента Путина".

"Возможная ось вторжения", составленная Минобороны Британии. Видео © Twitter / Ministry of Defence

Материал опубликован в официальном твиттере Минобороны. На кадрах стрелками изображены две фазы наземного "наступления" России. В этот же раз ведомство воздержалось от объявления точных дат, дабы не попасть в ситуацию, подобную конфузу таблоидов The Sun и Mirror. МО лишь отметило, что "вторжение начнётся на днях".

"Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения", — утверждают в ведомстве, напрочь игнорируя тот факт, что российские войска возвращаются к местам дислокации после учений.