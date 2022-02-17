Минобороны Британии опубликовало видео с картой "направлений вторжения" России на Украину
В этот раз ведомство воздержалось от объявления точных дат, дабы не попасть в ситуацию, подобную конфузу таблоидов The Sun и Mirror.
Скриншот видео © Twitter / Ministry of Defence
Минобороны Великобритании опубликовало видео с картой "направлений вторжения" России на Украину. Ведомство при этом сослалось на некую "обновлённую развединформацию" и назвало своё творчество "Возможная ось вторжения президента Путина".
"Возможная ось вторжения", составленная Минобороны Британии. Видео © Twitter / Ministry of Defence
Материал опубликован в официальном твиттере Минобороны. На кадрах стрелками изображены две фазы наземного "наступления" России. В этот же раз ведомство воздержалось от объявления точных дат, дабы не попасть в ситуацию, подобную конфузу таблоидов The Sun и Mirror. МО лишь отметило, что "вторжение начнётся на днях".
"Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения", — утверждают в ведомстве, напрочь игнорируя тот факт, что российские войска возвращаются к местам дислокации после учений.
Согласно схеме британских военных, "атаки" начнутся с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма — вдоль азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фаза "операции" предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. При этом Минобороны Британии пишет, что карта представлена "исключительно в иллюстративных целях".
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.