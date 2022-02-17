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17 февраля, 17:57

Минобороны Британии опубликовало видео с картой "направлений вторжения" России на Украину

В этот раз ведомство воздержалось от объявления точных дат, дабы не попасть в ситуацию, подобную конфузу таблоидов The Sun и Mirror.

<p>Скриншот видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/DefenceHQ/status/1494344646864031758?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1494344646864031758%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://tsargrad.tv/news/minoborony-britanii-narisovalo-svoju-kartu-russkogo-vtorzhenija-nachnjotsja-na-dnjah_497238" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defence</a></p>

Скриншот видео © Twitter / Ministry of Defence

Минобороны Великобритании опубликовало видео с картой "направлений вторжения" России на Украину. Ведомство при этом сослалось на некую "обновлённую развединформацию" и назвало своё творчество "Возможная ось вторжения президента Путина".

"Возможная ось вторжения", составленная Минобороны Британии. Видео © Twitter / Ministry of Defence

Материал опубликован в официальном твиттере Минобороны. На кадрах стрелками изображены две фазы наземного "наступления" России. В этот же раз ведомство воздержалось от объявления точных дат, дабы не попасть в ситуацию, подобную конфузу таблоидов The Sun и Mirror. МО лишь отметило, что "вторжение начнётся на днях".

"Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения", — утверждают в ведомстве, напрочь игнорируя тот факт, что российские войска возвращаются к местам дислокации после учений.

Согласно схеме британских военных, "атаки" начнутся с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма — вдоль азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фаза "операции" предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. При этом Минобороны Британии пишет, что карта представлена "исключительно в иллюстративных целях".

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.

Песков призвал не доверять фейку Politico о новой дате "вторжения" России на Украину

Песков призвал не доверять фейку Politico о новой дате "вторжения" России на Украину

Алёна Темирчиева

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