Два российских Ту-22 выполнили патрулирование над Белоруссией

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией в рамках российско-белорусских учений "Союзная решимость". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость – 2022" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", — уточнили в ведомстве.