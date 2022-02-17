Два российских Ту-22 выполнили патрулирование над Белоруссией
Продолжительность полёта составила около трёх часов, самолёты вернулись на базу. Также на отдельных этапах маршрута Ту-22М3 сопровождали истребители Су-35 ВКС России.
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией в рамках российско-белорусских учений "Союзная решимость". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость – 2022" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что продолжительность полёта составила около трёх часов, все самолёты вернулись на базу. Также на отдельных этапах маршрута Ту-22М3 сопровождали истребители Су-35 ВКС России.
Напомним, с 10 по 20 февраля проходят совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не было. Глава российского МИД Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия проводит военные учения на своей территории в соответствии с заранее утверждёнными планами.