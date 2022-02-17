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17 февраля, 18:22

Сайт МИД РФ восстановил работу после двухчасового сбоя

Ведомство опубликовало на своём портале письменный ответ на предложения США о гарантиях безопасности, после чего начались неполадки.

Сайт МИД России возобновил работу после сбоя, из-за которого пользователи не могли два часа попасть на страницу ведомства. Предположительно, причиной неполадок могла стать некачественная работа технических служб, обслуживающих сайт, рассказали в МИД.

Неполадки начались около 17:00 часов после того, как ведомство объявило о публикации реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности на своём сайте.

Напомним, что документ занимает 11 страниц. В одном из пунктов говорится, что Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений того, что он готов соблюдать принципы неделимости безопасности. В другом Москва требует от Вашингтона вывести все свои вооружённые силы и вооружения из Центральной и Восточной (ЦВЕ), Юго-Восточной (ЮВЕ) Европы, а также Прибалтики.

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Обложка © Shutterstock

Татьяна Миссуми

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