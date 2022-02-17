Сайт МИД РФ восстановил работу после двухчасового сбоя

Сайт МИД России возобновил работу после сбоя, из-за которого пользователи не могли два часа попасть на страницу ведомства. Предположительно, причиной неполадок могла стать некачественная работа технических служб, обслуживающих сайт, рассказали в МИД.

Неполадки начались около 17:00 часов после того, как ведомство объявило о публикации реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности на своём сайте.