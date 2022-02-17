Блинкен предложил Лаврову встретиться на следующей неделе в Европе
Он считает, что коллегам следует обсудить шаги, которые можно предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением провести новую встречу в Европе на следующей неделе.
"Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
Вашингтон также предлагает Москве провести новые переговоры в формате Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. По оценке американской стороны, это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации, чтобы достичь взаимопониманий по взаимным обеспокоенностям в области безопасности.
За последнее время Блинкен и Лавров провели уже два телефонных разговора — 12 и 15 февраля. А сегодня, 17 февраля, Министерство иностранных дел РФ опубликовало реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности в письменном виде. В дипведомстве обратили внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя по важнейшим пунктам и подчеркнули, что российские предложения носят "пакетный характер".