Блинкен предложил Лаврову встретиться на следующей неделе в Европе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением провести новую встречу в Европе на следующей неделе.

"Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Вашингтон также предлагает Москве провести новые переговоры в формате Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. По оценке американской стороны, это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации, чтобы достичь взаимопониманий по взаимным обеспокоенностям в области безопасности.