МИД РФ потребовал от США вывести войска из Прибалтики и Восточной Европы
В дипломатическом ведомстве выразили уверенность, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно.
Москва требует от Вашингтона вывести все свои вооружённые силы и вооружения из Центральной и Восточной (ЦВЕ), Юго-Восточной (ЮВЕ) Европы, а также Прибалтики. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности.
"Настаиваем на выводе всех вооружённых сил и вооружений США, размещённых в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора", — говорится в переданном США ответном письме МИД.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает 11 страниц. В одном из пунктов говорится, что Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений того, что он готов соблюдать принципы неделимости безопасности.