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17 февраля, 14:46

МИД РФ потребовал от США вывести войска из Прибалтики и Восточной Европы

В дипломатическом ведомстве выразили уверенность, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/imcomkorea/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army</a></p>

Фото © Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army

Москва требует от Вашингтона вывести все свои вооружённые силы и вооружения из Центральной и Восточной (ЦВЕ), Юго-Восточной (ЮВЕ) Европы, а также Прибалтики. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности.

"Настаиваем на выводе всех вооружённых сил и вооружений США, размещённых в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора", — говорится в переданном США ответном письме МИД.

МИД: США намеренно выбрали "удобные" темы из предложений РФ по безопасности

МИД: США намеренно выбрали "удобные" темы из предложений РФ по безопасности

Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает 11 страниц. В одном из пунктов говорится, что Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений того, что он готов соблюдать принципы неделимости безопасности.

Алёна Темирчиева

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