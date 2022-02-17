МИД РФ потребовал от США вывести войска из Прибалтики и Восточной Европы

Москва требует от Вашингтона вывести все свои вооружённые силы и вооружения из Центральной и Восточной (ЦВЕ), Юго-Восточной (ЮВЕ) Европы, а также Прибалтики. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности.