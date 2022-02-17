МИД: Россия вынуждена реагировать из-за неготовности США договариваться

Москва будет вынуждена реагировать из-за неготовности Вашингтона договариваться по теме гарантий безопасности. Об этом говорится в ответе России, направленном США и НАТО и опубликованном на сайте МИД РФ.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путём реализации мер военно-технического характера", — говорится в документе.