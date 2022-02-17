МИД: Размещение ВС РФ на своей территории не затрагивает интересы США

Расположение Вооружённых сил России на собственной территории не должно заботить США, так как никак не затрагивает их интересы. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ документе в ответ американской стороне по гарантиям безопасности.

"Исходим из того, что размещение ВС РФ на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет", — отмечается в документе.