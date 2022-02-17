МИД: Размещение ВС РФ на своей территории не затрагивает интересы США
В ведомстве подчеркнули, что на территории Украины нет российского военного контингента.
Расположение Вооружённых сил России на собственной территории не должно заботить США, так как никак не затрагивает их интересы. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ документе в ответ американской стороне по гарантиям безопасности.
"Исходим из того, что размещение ВС РФ на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет", — отмечается в документе.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает 11 страниц.
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