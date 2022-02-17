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17 февраля, 14:41

МИД: США намеренно выбрали "удобные" темы из предложений РФ по безопасности

В дипведомстве подчеркнули, что этот выбор только подкрепляет сомнения российской стороны в желании США исправить ситуацию в данной сфере.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В Вашингтоне проигнорировали весь комплекс предложений России о гарантиях безопасности, намеренно выбрав "удобные" для себя темы. Об этом говорится в реакции МИД РФ на ответ США по гарантиям безопасности, опубликованной в письменном виде на сайте министерства.

"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников", — говорится в документе.

В дипведомстве подчеркнули, что этот выбор только подкрепляет сомнения российской стороны в желании США исправить ситуацию в сфере европейской безопасности. Не в пользу Вашингтона говорит и сопутствующая риторика американских официальных лиц.

Посол США покинул здание МИД России, проведя там всего 15 минут

Посол США покинул здание МИД России, проведя там всего 15 минут

Ранее Лайф сообщал, что МИД опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ занимает 11 страниц. В одном из пунктов говорится, что Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений тому, что он готов соблюдать принципы неделимости безопасности.

Ирина Мусина

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