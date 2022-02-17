МИД: США намеренно выбрали "удобные" темы из предложений РФ по безопасности

В Вашингтоне проигнорировали весь комплекс предложений России о гарантиях безопасности, намеренно выбрав "удобные" для себя темы. Об этом говорится в реакции МИД РФ на ответ США по гарантиям безопасности, опубликованной в письменном виде на сайте министерства.

"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников", — говорится в документе.