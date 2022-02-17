МИД: США намеренно выбрали "удобные" темы из предложений РФ по безопасности
В дипведомстве подчеркнули, что этот выбор только подкрепляет сомнения российской стороны в желании США исправить ситуацию в данной сфере.
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В Вашингтоне проигнорировали весь комплекс предложений России о гарантиях безопасности, намеренно выбрав "удобные" для себя темы. Об этом говорится в реакции МИД РФ на ответ США по гарантиям безопасности, опубликованной в письменном виде на сайте министерства.
"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников", — говорится в документе.
В дипведомстве подчеркнули, что этот выбор только подкрепляет сомнения российской стороны в желании США исправить ситуацию в сфере европейской безопасности. Не в пользу Вашингтона говорит и сопутствующая риторика американских официальных лиц.
Ранее Лайф сообщал, что МИД опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ занимает 11 страниц. В одном из пунктов говорится, что Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений тому, что он готов соблюдать принципы неделимости безопасности.